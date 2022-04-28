Bilecik Belediyesi'nden bin kişiye helva ikramı - Son Dakika
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Bilecik Belediyesi'nden bin kişiye helva ikramı

28.04.2022 13:32
Bilecik Belediyesi'nden bin kişiye helva ikramı

Bilecik Belediyesi, en kutsal gecelerden olan Kadir Gecesi nedeniyle Kayıboyu, Orhangazi ve Şerifpaşa camilerinin önünde vatandaşlara irmik helvası dağıttı.

Bilecik Belediyesi, en kutsal gecelerden olan Kadir Gecesi nedeniyle Kayıboyu, Orhangazi ve Şerifpaşa camilerinin önünde vatandaşlara irmik helvası dağıttı.

Teravih namazı sonrası gerçekleştirilen helva dağıtımına Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'nın yanı sıra meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve belediye personeli katıldı. Yaklaşık 4 bin kişiye yapılan helva dağıtımı sonrası vatandaşlar, kendilerini unutmayan Bilecik Belediyesi ve Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'na teşekkürlerini iletti. - BİLECİK

Bilecik Belediyesi'nden bin kişiye helva ikramı
Bilecik Belediyesi'nden bin kişiye helva ikramı
Bilecik Belediyesi'nden bin kişiye helva ikramı
Bilecik Belediyesi'nden bin kişiye helva ikramı

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Kadir Gecesi, Orhangazi, Bilecik, Subaşı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik Belediyesi'nden bin kişiye helva ikramı - Son Dakika


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