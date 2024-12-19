Bilecik Belediyesi\'nden POMEM Adaylarına Ücretsiz Hazırlık Kursu

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Bilecik Belediyesi tarafından Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) adayları için gerçekleştirilen fiziki yeterlilik sınavı hazırlık kursları devam ediyor.

Gençlere yönelik birçok alanda hizmetlerini sürdüren Bilecik Belediyesi, verilen eğitimlerle adayları sınavlara hazırlıyor. Bilecik Belediyesi Spor Birimi uzman eğitmenleri tarafından verilen eğitimlere katılanlar için ayrıca ücretsiz ulaşım hizmeti de sunuluyor. Şeyh Edebali Üniversitesi Spor Salonunda yaklaşık iki aydır süren ve haftada 3 gün boyunca verilen eğitimler, kursiyerlerin sınava girecekleri tarihe kadar devam ediyor. - BİLECİK