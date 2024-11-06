Bilecik Belediyesi\'nden Ücretsiz Fiziki Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kursu

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BİLECİK (İHA) – Bilecik Belediyesi, Polis Akademileri Fiziki Yeterlilik Sınavı'na hazırlanan adaylar için ücretsiz hazırlık kursu düzenliyor.

Konu hakkında Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, "Spor birimi eğitmenleri tarafından verilecek kurs, sınava hazırlık sürecinde destek almak isteyen tüm vatandaşlara açık olacak. Kursa katılmak isteyen vatandaşlar 8 Kasım 2024 tarihleri arasında kayıt yaptırabilecek. Kayıt işlemleri, Bien Seramik Bilgi Evi Spor Birimi'nde gerçekleştirilecek" denildi. - BİLECİK