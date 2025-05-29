Bilecik Belediyesi'nden Yerel Üreticilere 42 Bin Kök Fide Desteği - Son Dakika
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Bilecik Belediyesi'nden Yerel Üreticilere 42 Bin Kök Fide Desteği

Bilecik Belediyesi\'nden Yerel Üreticilere 42 Bin Kök Fide Desteği
29.05.2025 10:48  Güncelleme: 10:49
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Bilecik Belediyesi, son üç yılda toplam 1 milyon 700 bin fide dağıtımını tamamlayarak yerel üreticilere destek sağlıyor. Bu yılın fide dağıtımı programında, mahalle ve köy muhtarlarına 42 bin kök fide teslim edildi.

Bilecik Belediyesi, yerel üreticilere destek amacıyla sürdürdüğü fide dağıtımını bu yıl da gerçekleştirilirken, rakamın son üç yılda 1 milyon 700 bin adet olduğu vurgulandı.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı öncülüğünde düzenlenen programda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sera alanlarında yetiştirilen 42 bin kök fide, mahalle ve köy muhtarlarına teslim edildi. Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü sera alanında gerçekleştirilen dağıtım törenine belediye başkan yardımcıları, il genel ve belediye meclis üyeleri ile birim müdürleri katıldı.

Başkan Subaşı, etkinlikte muhtarların taleplerini dinleyerek görüş alışverişinde bulundu. Başkan Subaşı, belediyenin çiftçilere sunduğu desteğin sürdürülebilir tarımı teşvik ettiğini belirterek, "Bu yıl da geleneksel fide dağıtımımızı gerçekleştiriyoruz. Çiftçilerimize pembe sırık domates, kapya biber, kıl sivri biber, üç burun biber ve patlıcan fideleri temin ettik. Üreticilerimizin bol verimli bir sezon geçirmesini diliyorum" dedi.

Bilecik Belediyesi'nin son üç yılda çiftçilere 1 milyon 700 bin adet fide dağıtımı yaptığını belirten Başkan Subaşı, tarımsal üretimi destekleyen projelerin devam edeceğini vurguladı.

Mahalle ve köy muhtarları, sağlanan destekten duydukları memnuniyeti ifade ederek Başkan Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Belediyesi'nden Yerel Üreticilere 42 Bin Kök Fide Desteği - Son Dakika

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