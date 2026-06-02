Başkan Subaşı, 100 adede kadar sıfır veya ikinci el toplu taşıma aracı alma yetkisi aldı
Başkan Subaşı, 100 adede kadar sıfır veya ikinci el toplu taşıma aracı alma yetkisi aldı

02.06.2026 12:32  Güncelleme: 12:35
Bilecik Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı'nda, belediyeye 100 adede kadar sıfır veya ikinci el toplu taşıma aracı alma yetkisi verildi. Ayrıca imar planı değişiklikleri ve toplu taşıma zam talepleri de görüşüldü.

Bilecik Belediyesi Haziran Ayı Belediye Meclis Toplantısı gerçekleştirilirken, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı 100 adede kadar sıfır veya ikinci el toplu taşıma aracı alma yetkisi aldı.

Bilecik Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı'nda toplu taşıma araç alımı ve zam talepleri başta olmak üzere önemli gündem maddeleri görüşüldü. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan toplantıda 5 gündem maddesi ele alınarak karara bağlandı. Parti grup sözcülerinin konuşmalarıyla başlayan toplantıda, 1/1000 Ölçekli Bilecik (Merkez) İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı plan hükümlerinde değişiklik yapılmasına ilişkin İmar Komisyonu raporu görüşüldü. İmarla ilgili konuların detaylı şekilde değerlendirilmesi amacıyla ilgili komisyona sevk edilmesine karar verildi.

Toplantının dikkat çeken gündem maddelerinden biri ise toplu taşıma araçlarının alımı oldu. 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 237 Sayılı Taşıt Kanunu hükümleri kapsamında belediyeye toplam 100 adede kadar sıfır veya ikinci el toplu taşıma aracı satın alınması ya da kiralanması için yetki verilmesi konusu mecliste görüşüldü. Söz konusu madde, Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi.

Mecliste ayrıca Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda, Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki bir parsel ve tescil harici alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi de ele alındı. Konu, detaylı incelenmek üzere ilgili komisyona havale edildi.

Öte yandan, şehir içi toplu taşıma araçlarında kullanılan Elektronik Ücret Toplama Sistemi'ne (EÜTS) yönelik zam talebi de meclis gündeminde yer aldı. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve ilgili birim yetkililerinin bilgilendirmelerde bulunduğu konu, ayrıntılı değerlendirilmek üzere komisyona sevk edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

