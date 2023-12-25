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Bilecik Belediyesi'ne Ait Binalara Türk Bayrakları Asıldı - Son Dakika
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Bilecik Belediyesi'ne Ait Binalara Türk Bayrakları Asıldı

Bilecik Belediyesi tarafından Pençe Kilit operasyonları sırasında şehit olan askerler hatırasına, Bilecik Belediye Başkanlığı'na ait binalara Türk bayrakları asıldı.

Bilecik Belediyesi\'ne Ait Binalara Türk Bayrakları Asıldı
25.12.2023 - 11:20,
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Bilecik Belediyesi tarafından Pençe Kilit operasyonları sırasında şehit olan askerlerin hatırasına, belediye ait binalara Türk bayrakları asıldı.

Başta Belediye Başkanlığı binası olmak üzere belediyeye bağlı, kültür kongre merkezi, ek bina ve diğer tesislere bayraklar asıldı. Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada konu hakkında şu bilgilere yer verildi:

"Şehit düşen 12 kahraman Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Bu zorlu süreçte, millet olarak birlik ve dayanışma içinde olmanın önemini bir kez daha hissediyoruz. Belediye olarak, şehitlerimize olan minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek adına tüm tesis ve yerleşkelerimizi gururla Türk bayraklarıyla donattık. Belediyemiz olarak, şehitlerimizin aziz hatırasına layık bir şekilde, tüm tesis ve yerleşkelerimizi büyük Türk bayraklarıyla donatarak, birlik ve beraberliğimizi sembolize etmeyi amaçlıyoruz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Yaralı Mehmetçiklerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmaları en büyük temennimiz." - BİLECİK

Kaynak: ANKA
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