Bilecik Belediyesi okul kantinlerinde denetim yaptı, kurallara uymayanlara ceza verdi

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Ruhsat Müdürlüğü işbirliğinde okul kantinlerinde kapsamlı denetimler yapılırken, Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Öndersev "Çocuklarımız ve gençlerimizin sağlıklı ve güvenli hizmet almasını istiyoruz" dedi.

Yapılan denetimlerde satılan ürünlerin yanı sıra kantinlerde hazırlanan tost ve benzeri hazır yemek ürünlerini de inceleyen ekipler, işletme yetkililerine gerekli uyarılarda bulundu. Uygun şartları sağlamadığı belirlenen işletmelere ise cezai işlem uygulandı. Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin okul dönemi boyunca belirli aralıklarla kantinlerde denetimlerini sürdüreceğini belirten Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, denetimlerde öncelikle işletmelerin ruhsat durumlarının kontrol edildiğini söyledi.

Öndersev, "Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak okul kantinlerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdik. Okullardaki kantinlerin çalışma şartlarını incelememiz anlamında Belediyemiz Ruhsat Müdürlüğü ekiplerinden de destek aldık. Denetimlerimizde öncelikle baktığımız konu işletmenin ruhsatının olup olmadığı. Ruhsatına uygun faaliyet gösteriyor mu? İşletmeler için olmazsa olmaz şartlardan birisi olan temizlik konusuna bakıyoruz. Sattığı tüm ürünlerin son kullanma tarihleri ve bu ürünlerin etiket bilgilerinin olup olmadığını, tost ve benzeri ürünlerin satılıp satılmadığını ve satıldığı takdirde olması gereken kurallara uyulup uyulmadığını kontrol ediyoruz" dedi.

"Tost ve benzeri ürünlerde kullanılan gıdaları her açıdan kontrol ediyoruz"

Denetimlerde tost ve benzeri ürünlerde kullanılan gıdaları her açıdan kontrol ettiklerini belirten Öndersev, "Örneğin tost yapımında kullanılan gıdaların genel durumu, son kullanma tarihleri ve uygunluğuna bakıyoruz. Aynı zamanda bu gıdalarda kullanılan etin durumu, kalitesi ve değerlerine de ayrıca bakıyoruz. Amacımız geleceğimizin teminatı olan çocuklar ve gençlere hak ettikleri hizmeti almalarını sağlamaktır" diye konuştu.

"Cips ve gazlı içeceklerin satışı ilgili bakanlıkların genelgeleriyle yasaklandı"

Denetimlerde Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili genelgelerini de göz önünde bulundurduklarını kaydeden Öndersev, sağlıklı ürün konusunda da değerlendirmelerde bulundu. Öndersev, "Bir ürün sağlıklı gibi görünebilir. Türk Standardları Enstitüsüne (TSE) göre uygun olabilir. Yine TSE'ye uygun olarak paketlenmiş olabilir. Ancak bu ürün herkesin kullanabileceği, tüketebileceği bir gıda anlamına gelmeyebiliyor. Şunu demek istiyoruz; cips ve hazır gıdalar olarak bildiğimiz bu ürünler gerekli şartları sağlamasına rağmen sağlıklı bir tüketim ürünü olmayabiliyor. Bu anlamda bizler bunlara da bakıyoruz. Sağlığı olumsuz etkileyen bu tür ürünlerin yanı sıra gazlı içeceklerin de tüketilmesini sağlıklı bulmuyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının yayımladığı genelgelerde de bu ürünlerin tüketilmemesi gerektiği konusunda bilgiler yer alıyor" ifadelerini kullandı.