Bilecik Belediyesi Şehri Güzelleştiriyor

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Bilecik Belediyesi bünyesinde bulunan seralarda ürettiği bitkiler ile şehri güzelleştirmeye devam ediyor.

Bilecik Belediyesi tarafından şehir merkezi ve birçok mahallede gerçekleştirilen peyzaj ve yeşillendirme çalışmalarıyla Bilecik güzelleşiyor. Kış mevsimi boyunca bir kısmı Park Bahçeler Müdürlüğü sera alanında yetiştirilen ateş dikeni ve taflan gibi çalı bitkisi yanı sıra mevsimlik çiçeklerden begonya ve sardunya ilkbaharda toprakla buluşturularak, Bilecik yaza hazırlanıyor. Orta refüj, park ve bahçeler, dinlenme ve çocuk oyun alanlarında faaliyetlerini sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ayrıca birçok mahallede budama ve düzenleme çalışmaları da yapılıyor. Başta Bilecikliler ve ziyaretçilerin yoğunlukla görmeye gittiği Şeyh Edebali Türbesi, Padişahlar Tarih Şeridi, Tarihi Saat Kulesi, tarihi cami ve diğer ziyaret noktalarında da çalışmalarını sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları düzenledikleri alanları, ateş dikeni, taflan gibi bitkiler yanı sıra begonya ve sardunya gibi mevsimlik çiçeklerle süslüyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ayrıca orta refüjlerde bulunan birçok noktayı da asma çiçeklerle süslerken, birçok mahallede de vatandaşların talepleri doğrultusunda budama ve temizlik çalışmalarını yerine getiriyor. - BİLECİK