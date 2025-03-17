Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Merkezine Denetim

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini gezen mülkiye müfettişi ve beraberindeki heyet merkezdeki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Mülkiye müfettişi Mustafa Akgül, Bilecik Vali Yardımcısı Şahin Arsal, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Güven Sönmez, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nezir Ayhan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Veteriner Hekimi Mustafa Küçükkebapçı'nın katıldığı denetimde Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdür Vekili Özkan Sözkesen ile Bilecik Belediyesi Bakımevi Sorumlu Veteriner Hekimi Mehmet Umut Ünal tesis ve tesisteki faaliyetler hakkında bilgi verdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başıboş köpek sorunuyla ilgili valilikler, belediyeler ve ilgili kurumlara gönderdiği yazı çerçevesinde gerçekleştirilen denetimde ilgili müfettişler tesisle ilgili rapor hazırlamak üzere bilgi aldı. 2 aylık süre zarfında değerlendirilecek rapora göre ilgili müfettişlerin tekrar gelip tesiste kontrol yapacağı buna dair gerekli işlemlerin yürütüleceği bilgisi verildi. Müfettiş ve beraberindeki heyet üyeleri incelemeleri kapsamında sokak hayvanları tedavi rehabilitasyon merkezi yanında yapımı devam eden ek barınma alanı ile Bilecik Belediyesi mama üretim tesisini de gezerek gerekli notları aldı. - BİLECİK