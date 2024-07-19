Bilecik Belediyesi Sokak Konserleriyle Bileciklilere Keyifli Anlar Yaşatıyor

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Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen program kapsamında Bilecikliler, Atatürk Parkındaki konserlerde buluşuyor.

Bileciklileri birçok alanda kültürel ve sanatsal faaliyetlerle buluşturan Bilecik Belediyesi, sokak konserleriyle Bileciklilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Hazırlanan program kapsamında Atatürk Parkı'nda sahne alan Zaman Meselesi grubu üyeleri, performanslarıyla alandakileri coşturdu. Konsere katılanlar, keyifli zaman geçirdiklerini belirterek, katkıları dolayısıyla Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK