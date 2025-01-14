Bilecik Belediyesi Spor Birimi\'nden Polis Adaylarına Destek

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Bilecik Belediyesi Spor Birimi tarafından 5 yıldır Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınavlarında mülakatlara katılacak adayları en iyi şekilde hazırlamaya devam ederken, bu zaman kadar 179 polis adayından 147'si polis olmaya hak kazandı.

Bilecik Belediyesi Spor Birimi, 2020 yılından bu yana Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınavlarında, adayların fiziki yeterliliklerini ölçmek için yapılan mülakatlara katılacak adayları en iyi şekilde hazırlamaya devam ediyor. Eğitime yönelik birçok anlamlı uygulamaya imza atan Bilecik Belediyesi, polislik için fiziki yeterlilik mülakatlarına hazırlanan yüzlerce adaya katkı sağlıyor.2020 yılından itibaren her yıl sınavlar öncesinde, polis adaylarına mülakat parkurunun aynısını sunmakta olup, adayları kondisyon ve beceri antrenmanları ile sınava hazırlıyor.

179 polis adayından 147'si polis olmaya hak kazandı

Bugüne değin 179 polis adayının eğitim aldığı çalışmalarda büyük bir başarı sağlandı ve 147 aday mülakatları kazanarak polis olmaya hak kazandı.

Henüz sınavların gerçekleşmediği bu yıl ise kayıtlı 35 polis adayı ile çalışmalarına devam etmektedir.

Polis adayları verilen eğitimlerden duydukları memnuniyeti belirterek, en iyi sonucu yakalamak için çalıştıkları bilgisini verdi. - BİLECİK