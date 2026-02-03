Bilecik Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
Bilecik Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Bilecik Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
03.02.2026 11:03  Güncelleme: 11:05
Bilecik Belediyesi, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında Şubat ayı meclis toplantısını düzenledi. Toplantıda çeşitli gündem maddeleri karara bağlandı, Türk bayrağına yapılan saldırı kınandı ve yeni yönetmelik taslakları görüşüldü.

Bilecik Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında gerçekleştirildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan toplantıda 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Parti sözcülerinin konuşmalarıyla başlayan toplantıda, Mardin'in Nusaybin ilçesinde Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırı kınandı. Toplantıda, belediye meclis üyeliğinden istifa eden Gökhan Sınmaz'ın yerine Ücret ve Tarife Komisyonu'nda kalan süreyi tamamlamak üzere yapılan seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Mehmet Cansız üye olarak seçildi. Bilecik Belediyeler Birliği Meclisi üyeliğinde ise kalan süreyi tamamlamak üzere CHP grubundan Kutay Tekin seçildi. Mecliste ayrıca Beşiktaş ve Hürriyet mahallelerinde imar planı içerisinde kalan imar yollarına sokak ismi verilmesi konusu görüşüldü. Gelirler Müdürlüğü'nün görev ve çalışma usullerini düzenleyen Görev ve Çalışma Usullerine Dair Yönetmelik Taslağı da meclis gündemine alındı.

Toplantının son bölümünde, Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği'nin yürürlükten kaldırılarak yeni hazırlanan yönetmelik taslağı görüşüldü. Hisselerinin tamamı Bilecik Belediyesi'ne ait olan BİLTUR Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin artırılması konusu ise yapılan oylamada oy çokluğuyla kabul edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

