Bilecik Belediyesi yapı ruhsatı incelemesinde yapay zeka sistemi kurmayı hedefliyor - Son Dakika
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Bilecik Belediyesi yapı ruhsatı incelemesinde yapay zeka sistemi kurmayı hedefliyor

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Bilecik Belediyesi yapı ruhsatı incelemesinde yapay zeka sistemi kurmayı hedefliyor
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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, yapı ruhsatı başvurularında mimari ve mühendislik projelerinin teknik ön incelemelerinin yapay zeka destekli sistemle yapılmasını hedeflediklerini söyledi. Subaşı, sistemin insan kaynaklı hata riskini azaltacağını belirtti.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, yapı ruhsatı başvurularında mimari ve mühendislik projelerinin teknik ön incelemelerini yapay zeka destekli bir sistemle daha kapsamlı, sistematik ve verimli hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Başkan Subaşı, belediye başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ilgili sistemin teknik birim yöneticileri ve belediye çalışanlarıyla bir araya geldi. Başkan Subaşı, gerçekleştirilecek yeni sistem ile Bilecik'te teknolojiyi kamu hizmetlerinin kalitesini artıran bir güce dönüştürerek geleceğin belediyecilik anlayışını bugünden inşa etme amacında olduklarını kaydetti.

"Hedefimiz insan kaynaklı hata risklerini en aza indirmek"

Başkan Subaşı, hedeflerinin insan kaynaklı hata risklerini en aza indirmek olduğunu belirterek, "Bilecik'te belediyecilik hizmetlerini teknolojiyle buluşturacak yeni bir adım atıyoruz. Türkiye'de bir ilk olmasını hedeflediğimiz çalışmamızla, yapı ruhsatı başvurularında mimari ve mühendislik projelerinin teknik ön incelemelerini yapay zeka destekli bir sistemle daha kapsamlı, sistematik ve verimli hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda ilgili birimlerimizle bir araya gelerek sistemin teknik altyapısını ve uygulama süreçlerini değerlendirdik. Hedefimiz yalnızca işlemleri hızlandırmak değil; teknik denetim süreçlerini güçlendirmek, insan kaynaklı hata riskini azaltmak ve kentimizin geleceğini ilgilendiren kararların daha sağlam bir teknik altyapıyla alınmasına katkı sağlamak" dedi.

Kaynak: İHA
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