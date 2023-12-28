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Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, marketlerde fiyat denetimi yaptı - Son Dakika
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Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, marketlerde fiyat denetimi yaptı

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin etiket ve kasa fiyatlarını kontrol etti. Denetimlerde ürün gramajı, fiyat, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk incelendi. Vatandaşlar olumsuz durumlarla karşılaşmaları halinde 153 numaralı zabıta hattını arayabilecekler.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, marketlerde fiyat denetimi yaptı
28.12.2023 - 10:29,
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Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiket ve kasa fiyatlarını kontrol etti.

Başta gıda ürünleri olmak üzere halkın her alanda sağlıklı ve kaliteli hizmet alması amacıyla denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde denetim yaptı. Zincir marketler başta olmak üzere satılan her türlü ürünün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yapan ekipler, döviz kurundaki düşüşün ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını kontrol etti.

'Olumsuz durumlarla karşılaşma halinde 153 numaralı zabıta hattı aranabilir'

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işletme sahipleriyle çalışanlara gerekli konularda bilgilendirme ve uyarılarda da bulundu. Vatandaşların her alandaki menfaati için görevlerinin başında olduğunu belirten Zabıta Müdürlüğü ekipleri, herhangi olumsuz bir durum ile karşılaşılması halinde 153 numaralı Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü numaraları ile Alo 174 gıda hattı numaralarının aranabileceği bilgisini verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, marketlerde fiyat denetimi yaptı - Son Dakika
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