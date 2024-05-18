Bilecik Belediyesi Zabıtaları +1 Mutluluk Kafe'de Özel Bireylerle Etkinlik Yaptı - Son Dakika
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Bilecik Belediyesi Zabıtaları +1 Mutluluk Kafe'de Özel Bireylerle Etkinlik Yaptı

Bilecik Belediyesi Zabıtaları +1 Mutluluk Kafe\'de Özel Bireylerle Etkinlik Yaptı

Bilecik Belediyesi Zabıtaları, +1 Mutluluk Kafe'de çalışan özel bireylerle sokak oyunları oynayarak ve çay içerek sohbet etti. Etkinlik, Dünya Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirildi.

18.05.2024 11:13  Güncelleme: 11:19
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Bilecik Belediyesi +1 Mutluluk Kafe'de çalışanları ziyaret eden zabıtalar, özel bireylerle sokak oyunları oynadı ve çay içerek sohbet etti.

Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri +1 Mutluluk Kafe'de çalışan özel çalışanları ziyaret etti. Tümü özel bireylerden oluşan kafe çalışanları tarafından karşılanan Zabıta Müdürlüğü görevlileri özel bireylerin talep ve görüşlerini dinledi.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, yaptıkları etkinlik dolayısıyla büyük mutluluk yaşadıklarını belirterek, "Zabıta Müdürlüğü çalışanları olarak kutlanan Engelliler Haftası kapsamında Bilecik Belediyesi +1 Mutluluk Kafe çalışanlarını ziyaret ettik. Biz sürekli Zabıta Müdürlüğü olarak buradaki arkadaşlarımızla diyalog halindeyiz. Çünkü onlar bizden kalplerinin güzelliğiyle artı bir konumundalar. Hayatın, onlar için ne kadar güzel olursa bizler için de güzel olacağının farkındayız ve farkında olmalıyız. Çünkü bizler de her an o kategoriye girebiliriz. Buradaki arkadaşlarımızı çok seviyoruz, iyi ki varlar" ifadelerini kullandı.

+1 Mutluluk Kafe çalışanları da yapılan sürpriz ziyaret dolayısıyla duydukları memnuniyeti belirterek, zabıta görevlilerine teşekkür etti.

Etkinlikte +1 Mutluluk Kafe çalışanları, Zabıta Müdürlüğü görevlileriyle voleybol ve yakar top oynadıktan sonra çay içerek, sohbet etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Belediyesi Zabıtaları +1 Mutluluk Kafe'de Özel Bireylerle Etkinlik Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik Belediyesi Zabıtaları +1 Mutluluk Kafe'de Özel Bireylerle Etkinlik Yaptı - Son Dakika
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