Bilecik belediyesinden haşere uyarısı - Son Dakika
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Bilecik belediyesinden haşere uyarısı

09.04.2022 10:04
Bilecik belediyesinden haşere uyarısı

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlü Nedret Avcı, oluşturulan su birikintilerinde haşerelerin hızla ürediğinin altı çizilerek, vatandaşın birikinlere karşı duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlü Nedret Avcı, oluşturulan su birikintilerinde haşerelerin hızla ürediğinin altı çizilerek, vatandaşın birikinlere karşı duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Avcı, şunları söyledi;

"Belediyemiz, yılın 12 ayı boyunca program çerçevesinde düzenli olarak haşere ile mücadeleyi sürdürmektedir. Özellikle larva uygulaması, tüm il genelinde tespit edilen sabit noktalar başta olmak üzere menfezler, durgun su kaynakları, göletler, bodrumlar, fosseptikler, gübrelikler, sulama havuzları, çöp alanları, inşaat alanları, rögarlar, metruk alanlar gibi çok çeşitli kaynaklarda 12 ay süresince sürdürülmektedir. Uçkun mücadelesi yaz aylarında yaklaşık 6 ay sürmekte; belirli bir program çerçevesinde her mahallemize hafta da iki gün olacak şekilde sürdürülmektedir."

"Su birikintileri haşere çoğalmasını kolaylaştırmaktadır"

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlü Nedret Avcı, su birikintilerinin haşere çoğalmasını kolaylaştırdığı belirtilerek, "İlimizdeki birçok evin bahçeli olması ve vatandaşlarımızın; yağmur sularını veya şebeke suyunu kova, bidon, varil gibi kaplarda ağızlarını açık bırakarak biriktirmeleri sivrisinek mücadelesinin verimli bir şekilde yürütülmesini engellemektedir. Bir sivrisineğin bir seferde 200'e yakın yumurtayı en ufak bir su birikintisine bile bırakabileceği göz önüne alındığında yürütülen mücadelenin zorluğu daha iyi anlaşılacaktır. Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak haşere ile mücadelede vatandaşlarımızın bizlere destek olmalarını bahçelerinde, balkonlarında su biriktirmemelerini ve bodrum katlarını kontrol etmelerini talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - BİLECİK

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Veteriner, Bilecik, İnşaat, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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