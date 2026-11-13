Bilecik Bozüyük'teki öğretmenin fotoğrafı MEB yarışmasında 50 eser arasına girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bilecik Bozüyük'teki öğretmenin fotoğrafı MEB yarışmasında 50 eser arasına girdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Bozüyük\'teki öğretmenin fotoğrafı MEB yarışmasında 50 eser arasına girdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde görev yapan öğretmen Onur Güler'in fotoğrafı, MEB'in 2026 Yılı Fotoğraf Yarışması'nda sergilenmeye değer bulunan 50 eser arasına girdi. Eser, 23-27 Kasım 2026'da Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek özel sergide yer alacak.

Bilecikli öğretmen Onur Güler'in fotoğrafı Türkiye genelinde sergilenmeye değer bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 Yılı MEB Fotoğraf Yarışması'nda, Bozüyük'te görev yapan öğretmen Onur Güler'in fotoğrafı sergilenmeye değer bulunan 50 eser arasına girdi. Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğretmeni Onur Güler'in objektifinden yansıyan fotoğraf, Türkiye genelinde düzenlenen yarışmada seçilen eserler arasında yer aldı. Dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, 23-27 Kasım 2026 tarihleri arasında Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek özel sergide sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Öğretmenlerimizin eğitim alanındaki başarılarının yanı sıra sanatsal çalışmalarıyla da adlarından söz ettirmeleri bizleri gururlandırıyor. Eseri sergilenmeye değer bulunan öğretmenimiz Onur Güler'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA
Öğretmenler GünüYerel HaberlerKültür SanatBozüyükBilecikKültürEğitimSanatYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıraç, oğlu ve kızıyla ilk kez objektif karşısında: Müzik onlarda da var Kıraç, oğlu ve kızıyla ilk kez objektif karşısında: Müzik onlarda da var
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri İsrail’i rahatsız etti Ankara’dan sert yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsrail'i rahatsız etti! Ankara'dan sert yanıt
Ormanda yasak aşk Karısı konumundan bulup bastı Ormanda yasak aşk! Karısı konumundan bulup bastı
Acemi Cadı’nın Ceren’i yıllar sonra ortaya çıktı Yeni mesleği şaşırttı Acemi Cadı'nın Ceren'i yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni mesleği şaşırttı
85 bin liralık kira 324 bine çıktı: Oğuzhan Koç karara itiraz etti 85 bin liralık kira 324 bine çıktı: Oğuzhan Koç karara itiraz etti
İsveç ülkesine dönen göçmene 350 bin kron veriyor: Şartlar neler İsveç ülkesine dönen göçmene 350 bin kron veriyor: Şartlar neler?
10:19
TFF resmen açıkladı Milli futbolcu kamptan ayrıldı
TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı
10:18
Gençlik nereye gidiyor Kız öğrenci yurdunun önünde dehşete düşüren olay
Gençlik nereye gidiyor? Kız öğrenci yurdunun önünde dehşete düşüren olay
10:10
Eski takım arkadaşından Sergen Yalçın’a sert sözler: Taktik bilmez, yakında kovulur
Eski takım arkadaşından Sergen Yalçın'a sert sözler: Taktik bilmez, yakında kovulur
09:46
Seferler iptal, uyarılar peş peşe İstanbul dahil 11 ilde fırtına alarmı: İGDAŞ bile uyardı
Seferler iptal, uyarılar peş peşe! İstanbul dahil 11 ilde fırtına alarmı: İGDAŞ bile uyardı
09:42
A Milli Takım’da 44 yıl sonra bir ilk Tarihe geçen kötü seri
A Milli Takım'da 44 yıl sonra bir ilk! Tarihe geçen kötü seri
09:30
Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı Büyük faciayı önlemişler
Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı! Büyük faciayı önlemişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 10:28:19. #7.13#
SON DAKİKA: Bilecik Bozüyük'teki öğretmenin fotoğrafı MEB yarışmasında 50 eser arasına girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android