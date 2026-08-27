Bilecik Çocuklar TEKNOFEST'te - Son Dakika
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Bilecik Çocuklar TEKNOFEST'te

Bilecik Çocuklar TEKNOFEST\'te
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Bilecik'teki çocuklar, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğinde bilim ve teknolojiyi keşfetti.

Bilecikli çocuklar Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) bilim ve teknolojiyle buluştu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklar, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğine katıldı. Bilim, teknoloji ve yenilikçi çalışmaların sergilendiği etkinlikte çocuklar, farklı projeleri ve teknolojik uygulamaları yakından inceleme fırsatı buldu. Etkinliğe katılan çocuklar, bilim ve teknoloji alanındaki çalışmaları yerinde görerek hem eğitici hem de keyifli bir deneyim yaşadı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımız bilim, teknoloji ve yenilikçi çalışmaları yakından inceleyerek keyifli ve öğretici bir deneyim yaşadı. Çocuklarımızın ufuklarını geliştirecek, bilim ve teknolojiye olan ilgilerini artıracak etkinliklere katılımlarını desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Çocuklar TEKNOFEST'te - Son Dakika

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