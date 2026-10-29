Bilecik Emniyet Müdürü Çağlar, olay yeri ekibinin adli çalışmalarını değerlendirdi - Son Dakika
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Bilecik Emniyet Müdürü Çağlar, olay yeri ekibinin adli çalışmalarını değerlendirdi

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Bilecik Emniyet Müdürü Çağlar, olay yeri ekibinin adli çalışmalarını değerlendirdi
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Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü personelinden delil tespiti ve kriminal analiz çalışmaları hakkında bilgi aldı. Çağlar, olayların aydınlatılmasında ekiplerin çalışmalarının büyük önem taşıdığını belirterek personele başarılar diledi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, ziyaret ettiği Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde teknik inceleme, delil tespiti, kriminal analiz hakkında bilgi aldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde görevli personelle bir araya gelerek, birimin yürüttüğü teknik inceleme, delil tespiti, kriminal analiz ve diğer adli inceleme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Personelin çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çağlar, "Olayların aydınlatılması ve adli süreçlerin sağlıklı şekilde yürütülmesinde olay yeri inceleme ekiplerimizin çalışmaları büyük önem taşıyor. Görev yapan tüm personelimize çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA
BilecikGüncelYerelSon Dakika

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