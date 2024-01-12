Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi öğrencilerine 'Üniversiteli Olmak' konulu seminer verildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde Ertuğrulgazi Lisesi öğrencilerine 'Üniversiteli Olmak' adlı seminer verildi. Öğr. Gör. Emir Kudubeş tarafından düzenlenen seminere, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şube Müdürleri Mehmet Nesih Tunçay ile İsa Güneş, Okul Müdürü Zaim Akbulut ve lise öğrencileri katılım gösterdi. Üniversite sınavının içeriği hakkında detaylı bilgiler verilerek sınava dair sayısal bilgiler üzerinden çalışma stratejileri belirlendi. Üniversite eğitimi almanın avantajları anlatıldığı seminer sonunda lise öğrencilerinin soruları cevaplandı.

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin etkinliği Bilecik'te diğer liselere de verileceği belirtildi. - BİLECİK