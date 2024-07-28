Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne Arama Kurtarma Eğitimi Verildi

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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı ekiplere Sakarya AFAD İl Müdürlüğünce arama kurtarma eğitimi verildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gerçekleşmesi muhtemel afetlere hazırlıklı olmak amacıyla Sakarya AFAD İl Müdürlüğü ile koordineli olarak 6 günlük depremde arama kurtarma eğitimi gerçekleştirildi. Yapılan eğitimler sayesinde bir doğal afet karşısında bilinçlenen ekipler, AFAD tarafından verilen eğitimin önemine değindi. - BİLECİK