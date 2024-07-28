Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne Arama Kurtarma Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Yerel

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne Arama Kurtarma Eğitimi Verildi

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Sakarya AFAD İl Müdürlüğü tarafından arama kurtarma eğitimi aldı. Ekipler, gerçekleşmesi muhtemel afetlere hazırlıklı olmak amacıyla yapılan eğitimler sayesinde bilinçlendi ve AFAD tarafından verilen eğitimin önemine vurgu yaptı.

28.07.2024 12:33
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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı ekiplere Sakarya AFAD İl Müdürlüğünce arama kurtarma eğitimi verildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gerçekleşmesi muhtemel afetlere hazırlıklı olmak amacıyla Sakarya AFAD İl Müdürlüğü ile koordineli olarak 6 günlük depremde arama kurtarma eğitimi gerçekleştirildi. Yapılan eğitimler sayesinde bir doğal afet karşısında bilinçlenen ekipler, AFAD tarafından verilen eğitimin önemine değindi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne Arama Kurtarma Eğitimi Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne Arama Kurtarma Eğitimi Verildi - Son Dakika
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