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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüğü 'İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimlerine devam ediyor.

Bozüyük, Söğüt ve Pazaryeri'nde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlükleri bünyesinde personellere 'İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimleri verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapan İş Güvenliği Uzmanı Bektaş Çam tarafından verilen eğitimde, 'İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu' ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliğinin amaçları, iş hayatındaki kazalar ile riskler, bu riskleri engelleme yöntemleri gibi birçok konu başlığı ele alındı. - BİLECİK