Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüğü 'İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimlerine devam ediyor - Son Dakika
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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüğü 'İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimlerine devam ediyor

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüğü \'İş Sağlığı ve Güvenliği\' eğitimlerine devam ediyor

Bozüyük, Söğüt ve Pazaryeri'nde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlükleri bünyesinde personellere 'İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimleri verildi. İş Güvenliği Uzmanı Bektaş Çam tarafından verilen eğitimde, iş sağlığı ve güvenliği konuları ele alındı.

14.02.2024 10:29  Güncelleme: 10:30
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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüğü 'İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimlerine devam ediyor.

Bozüyük, Söğüt ve Pazaryeri'nde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlükleri bünyesinde personellere 'İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimleri verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapan İş Güvenliği Uzmanı Bektaş Çam tarafından verilen eğitimde, 'İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu' ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliğinin amaçları, iş hayatındaki kazalar ile riskler, bu riskleri engelleme yöntemleri gibi birçok konu başlığı ele alındı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüğü 'İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimlerine devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüğü 'İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimlerine devam ediyor - Son Dakika
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