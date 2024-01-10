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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde Antrenörlerle Gelecek Dönem Planlaması Yapıldı - Son Dakika
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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde Antrenörlerle Gelecek Dönem Planlaması Yapıldı

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir başkanlığında antrenörlerin katılımıyla bir değerlendirme ve koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantıda gelecek dönem için planlama yapılarak daha fazla hizmet sunmak amacıyla gerekli tedbirler ele alındı. Yasin Özdemir, sporu tanıtmak için daha etkin bir rol üstleneceklerini belirterek, 'Bu dönemde sporla ilgili daha fazla faaliyet gerçekleştireceğiz. Spor kursları ve diğer etkinliklerimizle daha fazla vatandaşımızı bir araya getireceğiz' dedi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde Antrenörlerle Gelecek Dönem Planlaması Yapıldı
10.01.2024 - 10:50,
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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde antrenörler ile gelecek dönem planlaması yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir başkanlığında antrenörlerinde katılım sağladığı değerlendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda gelecek dönem planlaması yapılarak daha fazla hizmet için gerekli tedbirler ele alındı. Sporla insanları tanıştırmak adına bu dönem daha etkin rol oynayacaklarını belirten Yasin Özdemir, "Bu dönem spor konusunda daha fazla faaliyet göstereceğiz. Spor, kurslar ve diğer etkinliklerimizle daha fazla vatandaşımızı buluşturacağız" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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