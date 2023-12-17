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Bilecik Gölpazarı İlçe Kaymakamı köylerde halk ile buluştu - Son Dakika
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Bilecik Gölpazarı İlçe Kaymakamı köylerde halk ile buluştu

Gölpazarı'na bağlı Kuşçaören ve Söğütçük köylerine giden Kaymakam Alparslan Sözen, köy halkının taleplerini dinleyerek sorunların çözülmesi için çalışmalar başlatacağını belirtti.

Bilecik Gölpazarı İlçe Kaymakamı köylerde halk ile buluştu
17.12.2023 - 13:19,
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Bilecik'in Gölpazarı İlçe Kaymakamı Alparslan Sözen, köylerde halk ile buluşarak taleplerini dinledi.

Gölpazarı'na bağlı Kuşçaören Köyüne giden Kaymakam Sözen, köy halkı ile buluştu. Köy halkı tarafından ilgiyle karşılanan Sözen, vatandaşlarla sohbet ederek, talepleri dinledi. Gölpazarı'na bağlı Söğütçük köyüne giderek halkla buluşan Sözen, bir süre sohbet ederek talepleri dinledi. Gölpazarı İlçe Kaymakamı Alparslan Sözen, köy halkının sorunlarının en kısa sürede çözülmesi için çalışmalar başlanacağını belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Gölpazarı, Bilecik, Son Dakika

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