Bilecik Gölpazarı Kaymakamı Titiz, Karaahmetler Köyü'nde vatandaşları dinlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Kaymakamı Onur Titiz, kurum amirleriyle birlikte Karaahmetler Köyü'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Köy camisinde namaz kılan Titiz, ardından köy sakinleriyle sohbet edip talep ve önerilerini dinledi ve köyün ihtiyaçlarını yerinde değerlendirdi.
Bilecik'in Gölpazarı İlçe Kaymakamı Onur Titiz, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.
Kaymakam Onur Titiz, beraberindeki kurum amirleriyle birlikte Karaahmetler Köyü'nde vatandaşlarla buluştu. Köy camisinde namaz kılan Kaymakam Titiz, namazın ardından köy sakinleriyle sohbet ederek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Köyün ihtiyaç ve beklentileri hakkında bilgi alan Titiz, vatandaşların ilettiği konuları yerinde değerlendirdi.
Kaymakam Onur Titiz, "Vatandaşlarımızla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinlemek, ihtiyaçlarını yerinde görmek bizim için önemli. Misafirperverliklerinden dolayı Karaahmetler Köyü sakinlerimize teşekkür ediyorum" dedi.
Kaynak: İHA
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