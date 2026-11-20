Bilecik'in Gölpazarı İlçe Kaymakamı Onur Titiz, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Kaymakam Onur Titiz, beraberindeki kurum amirleriyle birlikte Karaahmetler Köyü'nde vatandaşlarla buluştu. Köy camisinde namaz kılan Kaymakam Titiz, namazın ardından köy sakinleriyle sohbet ederek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Köyün ihtiyaç ve beklentileri hakkında bilgi alan Titiz, vatandaşların ilettiği konuları yerinde değerlendirdi.

Kaymakam Onur Titiz, "Vatandaşlarımızla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinlemek, ihtiyaçlarını yerinde görmek bizim için önemli. Misafirperverliklerinden dolayı Karaahmetler Köyü sakinlerimize teşekkür ediyorum" dedi.