Bilecik Halk Eğitim Merkezi\'nde İlk Yardım Kursları Başladı

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Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde ilk yardım kursları başladı.

Bilecik Halk Eğitim Merkezi kapılarını ilk yardım öğrenmek isteyen vatandaşlara açtı. Eğitmen Tuğba Uyanık ile birlikte ilk yardım için temel kavramlar ve uygulamalar öğretiliyor. Günlük hayatta, hayati tehlike karşısında, yaralanma ve benzeri durumlarda ilk yardım kavramının önemine değinen eğitmen Uyanık, büyük bir özenle eğitimlerini vermeye devam ediyor. - BİLECİK