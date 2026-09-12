Bilecik Huzurevi personeline alzheimer ve demans eğitimi verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik Huzurevi personeline alzheimer ve demans eğitimi verildi

Bilecik Huzurevi personeline alzheimer ve demans eğitimi verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Huzurevi'nde görev yapan personele alzheimer ve demans eğitimi verildi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Dr. Bahadır Dinç'in verdiği eğitimde hastalığın özellikleri, doğru iletişim ve bakım yöntemleri ele alındı.

Bilecik'te huzurevi personeline alzheimer ve demans konusunda eğitim verildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Huzurevi'nde görev yapan personele yönelik Alzheimer ve Demans Eğitimi gerçekleştirildi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde görev yapan Araştırma Görevlisi Dr. Bahadır Dinç tarafından verilen eğitimde, Alzheimer ve demansın özellikleri, bireylere doğru yaklaşım ve iletişim yöntemleri ile bakım sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı.

Eğitim programının ardından konuşan Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Yaşlılarımızın yaşam kalitesini artırmak ve bakım hizmetlerimizin niteliğini yükseltmek için personelimizin bilgi ve donanımını sürekli geliştirmeye önem veriyoruz. Özellikle Alzheimer ve demans gibi özel yaklaşım gerektiren durumlarda doğru iletişim ve bakım büyük önem taşıyor. Bu tür eğitimlerle personelimizin mesleki bilgi ve tecrübesini güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Bilecik, Demans, Demans, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik Huzurevi personeline alzheimer ve demans eğitimi verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşu ülke ile mutabakata varıldı Yeni sınır kapısı geliyor Komşu ülke ile mutabakata varıldı! Yeni sınır kapısı geliyor
İsmi de değişti İlk kez duyduğu ezan sesinden etkilenip Müslüman oldu İsmi de değişti! İlk kez duyduğu ezan sesinden etkilenip Müslüman oldu
Diyarbakır’da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi Diyarbakır'da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi
Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı
MHP’den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti’ye katılırsa şaşırmayın MHP'den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti'ye katılırsa şaşırmayın
Sosyal konutta geri sayım başladı 7 şartı taşıyan başvurabilecek Sosyal konutta geri sayım başladı! 7 şartı taşıyan başvurabilecek

11:33
“Şimşekler“ suç örgütüne operasyon 11 ilde 64 gözaltı
"Şimşekler" suç örgütüne operasyon! 11 ilde 64 gözaltı
11:33
Sınıf annesinin WhatsApp grubuna yazdığı mesaj ortalığı karıştırdı
Sınıf annesinin WhatsApp grubuna yazdığı mesaj ortalığı karıştırdı
11:19
Salı günü pompada büyük değişim Motorine rekor zam bekleniyor
Salı günü pompada büyük değişim! Motorine rekor zam bekleniyor
11:18
Türkiye’nin savunma gücü dünyanın dilinde Manşete taşıdılar
Türkiye'nin savunma gücü dünyanın dilinde! Manşete taşıdılar
11:18
Ahmet Hakan’dan bomba iddia Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavaş’ı AK Parti’ye mi davet etti
Ahmet Hakan'dan bomba iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavaş'ı AK Parti'ye mi davet etti?
10:03
Erkek doktora muayene olmak istemeyince ortalık karıştı
Erkek doktora muayene olmak istemeyince ortalık karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 11:41:36. #7.12#
SON DAKİKA: Bilecik Huzurevi personeline alzheimer ve demans eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement