Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Ali Vanlı, huzurevi sakinleriyle sohbet etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Ali Vanlı, huzurevi sakinleriyle sohbet etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Ali Vanlı, huzurevi sakinleriyle sohbet etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, huzurevi sakinlerini komutanlıkta ağırlayarak jandarma personeliyle buluşturdu. Jandarma Albay Ali Vanlı buluşmada sakinlerle sohbet edip talep ve görüşlerini dinlerken, programa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan da katıldı.

Bilecik'te huzurevi sakinleri, İl Jandarma Komutanlığında misafir edilerek jandarma personeliyle bir araya geldi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen programda, huzurevi sakinleri İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Vanlı ile bir araya geldi. Programa Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan da katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada huzurevi sakinleriyle sohbet eden Jandarma Albay Ali Vanlı, büyüklerin talep ve görüşlerini dinledi. Programda karşılıklı sohbet edilirken, huzurevi sakinleriyle hoşça vakit geçirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, toplumun tüm kesimleriyle dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerin sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA
Bilecik İl Jandarma KomutanlığıJandarmaBilecikGüncelAlbayYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uygulama noktasında silahlı saldırı 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı Uygulama noktasında silahlı saldırı! 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı
20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş 20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
Buraya kadarmış Güle güle Montella Buraya kadarmış! Güle güle Montella
Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü Yedek kulübesinde okey oynadı Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü! Yedek kulübesinde okey oynadı
Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe de ünlü oyuncudan Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudan
TFF düğmeye bastı Montella’nın yerine Arda Turan geliyor TFF düğmeye bastı! Montella'nın yerine Arda Turan geliyor
13:02
Mourinho’nun önünde dev sınav Arda, Bellingham, Vinicius ve Mbappe
Mourinho'nun önünde dev sınav! Arda, Bellingham, Vinicius ve Mbappe
12:40
66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu’nun son hali
66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu'nun son hali
12:38
Cemil Tugay’dan ilk sözler Salondakilere 40 yıllık AK Partili gibi hitap etti
Cemil Tugay'dan ilk sözler! Salondakilere 40 yıllık AK Partili gibi hitap etti
12:25
İzmir AK Parti’ye geçti Cemil Tugay’a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
İzmir AK Parti'ye geçti! Cemil Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
12:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fon vurgunuyla ilgili sözleri salonu ayağa kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fon vurgunuyla ilgili sözleri salonu ayağa kaldırdı
11:30
Polisimizi şehit eden zanlı öldü Emniyetteki dosyası kabarık çıktı
Polisimizi şehit eden zanlı öldü! Emniyetteki dosyası kabarık çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 13:08:50. #7.12#
SON DAKİKA: Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Ali Vanlı, huzurevi sakinleriyle sohbet etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei