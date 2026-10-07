Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Ali Vanlı, huzurevi sakinleriyle sohbet etti

Bilecik'te huzurevi sakinleri, İl Jandarma Komutanlığında misafir edilerek jandarma personeliyle bir araya geldi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen programda, huzurevi sakinleri İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Vanlı ile bir araya geldi. Programa Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan da katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada huzurevi sakinleriyle sohbet eden Jandarma Albay Ali Vanlı, büyüklerin talep ve görüşlerini dinledi. Programda karşılıklı sohbet edilirken, huzurevi sakinleriyle hoşça vakit geçirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, toplumun tüm kesimleriyle dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerin sürdürüleceği belirtildi.