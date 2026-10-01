Bilecik İl Jandarma Komutanı Vanlı, İtfaiye Haftası’nda itfaiyecilerle buluştu - Son Dakika
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Bilecik İl Jandarma Komutanı Vanlı, İtfaiye Haftası’nda itfaiyecilerle buluştu

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Bilecik İl Jandarma Komutanı Vanlı, İtfaiye Haftası’nda itfaiyecilerle buluştu
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Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Vanlı, İtfaiye Haftası dolayısıyla Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile bir araya geldi. Vanlı, itfaiyecilerin haftasını kutlayıp toplum güvenliğindeki önemine dikkat çekti.

Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Vanlı, İtfaiye Haftası dolayısıyla Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile bir araya geldi.

Her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası kapsamında gerçekleştirilen buluşmada Jandarma Albay Ali Vanlı, vatandaşların can ve mal güvenliği için görev yapan itfaiye personelinin haftasını kutladı. İtfaiye teşkilatının toplum güvenliğindeki önemine dikkat çeken Vanlı, "Alevlerin, felaketlerin ve zorlu şartların karşısında kendi hayatlarını hiçe sayarak can ve mal kurtarmak için mücadele eden itfaiyecilerimizin mesleği büyük bir cesaret ve fedakarlık gerektiriyor. Afetlerde, kazalarda ve acil durumlarda sahada omuz omuza görev yaptığımız İtfaiye Teşkilatımızın tüm mensuplarının İtfaiye Haftası'nı kutluyor, görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diliyorum" dedi.

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürü Fatih Zeyhan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Jandarma Albay Ali Vanlı'ya anlamlı buluşma ve sahadaki destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Buluşma, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: İHA
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