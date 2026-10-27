Bilecik İl Tarım Müdürü Ayvalık, Alpagut'ta çiftçilerin taleplerini dinledi - Son Dakika
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Bilecik İl Tarım Müdürü Ayvalık, Alpagut'ta çiftçilerin taleplerini dinledi

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Bilecik İl Tarım Müdürü Ayvalık, Alpagut\'ta çiftçilerin taleplerini dinledi
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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, köy ziyaretleri kapsamında Alpagut köyünde çiftçiler ve üreticilerle buluştu. Buluşmada üreticilerin tarımsal üretime ilişkin talep ve önerileri dinlendi; Ayvalık, çiftçilerle iletişim halinde olmayı sürdüreceklerini söyledi.

Bilecik'in Alpagut köyünde çiftçilerin talepleri dinlendi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, köy ziyaretleri kapsamında Alpagut Köyü'nde çiftçiler ve üreticilerle buluştu. Gerçekleştirilen buluşmada üreticilerin tarımsal üretime ilişkin talep ve önerileri dinlenirken, sahadaki mevcut durum hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Üreticilerin görüşlerinin ele alındığı buluşmada, tarımsal faaliyetlere ilişkin konular üzerinde duruldu.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "Üreticilerimizle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledik. Tarımsal üretimin geliştirilmesi için çiftçilerimizle iletişim halinde olmaya ve onların görüşlerini değerlendirmeye devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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