Bozüyük'te kuvvetli yağış etkili oldu - Son Dakika
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Bozüyük'te kuvvetli yağış etkili oldu

13.08.2022 16:53
Bozüyük'te kuvvetli yağış etkili oldu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde aniden birden bastıran ve yaklaşık yarım saat etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış sel ve su baskınlarına neden oldu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde aniden birden bastıran ve yaklaşık yarım saat etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış sel ve su baskınlarına neden oldu.

Yağış sebebi ile şehirlerarası otobüs terminalini su basarken şehir içinde ana halterlerde ve bazı sokaklarda aşırı yağışlar sele dönüştü. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Şehirlerarası otobüs terminalinin zemini sular altında kalırken, terminalde çalışan vatandaşlar tarafından çekçekler ve fırçalar vasıtasıyla yağmur suyu tahliye edilmeye çalışıldı. Bu esnada otobüs terminalini kullanmak zorunda kalan vatandaşlar yaşananları şaşkın bakışlarla izledi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Bozüyük, Bilecik, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bozüyük'te kuvvetli yağış etkili oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bozüyük'te kuvvetli yağış etkili oldu - Son Dakika
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