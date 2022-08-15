Uyarıları dikkate aldılar araçlarının üstüne battaniye örttüler - Son Dakika
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Uyarıları dikkate aldılar araçlarının üstüne battaniye örttüler

15.08.2022 01:15
Uyarıları dikkate aldılar araçlarının üstüne battaniye örttüler

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gece saatlerinde belediye tarafından hoparlörden yapılan sağanak yağış uyarısını vatandaşlar dikkate aldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gece saatlerinde belediye tarafından hoparlörden yapılan sağanak yağış uyarısını vatandaşlar dikkate aldı.

Son iki gündür etkisini gösteren şiddetli yağmur ve dolu yağışı sebebiyle ilçenin cadde ve sokaklarında su taşkınlıkları meydana geldi. Kuvvetli yağış öncesi ceviz büyüklüğünde yağan dolu sebebiyle bazı araçlarda hasar meydana geldi. Dün güce Bozüyük Belediyesi tarafından vatandaşları uyarmak için sürekli hoparlörden kuvvetli yağış anonsları yapıldı. Bu uyarıyı dikkate alan bazı araç sahipleri hasar oluşmaması için araçlarının üstünü battaniye, naylon gibi çeşitli malzemeler örterek korumaya aldı.

Yapılan uyarılar sonucu ilçede gece geç saatlerinde kuvvetli yağış meydana geldi. - BİLECİK

YORUMLAR
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Eskişehir'de sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu Eskişehir'de sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu Bozüyük'te ani bastıran dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Bozüyük'te ani bastıran dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Kaynak: İHA

Bozüyük, Bilecik, Tragger, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uyarıları dikkate aldılar araçlarının üstüne battaniye örttüler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyarıları dikkate aldılar araçlarının üstüne battaniye örttüler - Son Dakika
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