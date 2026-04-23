Osmaneli ürünleri YÖREX'te vitrine çıktı

23.04.2026 09:53  Güncelleme: 09:54
Bilecik'in Osmaneli ilçesine ait coğrafi işaretli ürünler, YÖREX 2026 Antalya Fuarı'nda sergileniyor. Fuar kapsamında yapılan B2B görüşmeleriyle iş birlikleri sağlanırken, Osmaneli ayva lokumu ve nar lokumu gibi ürünlerin büyük market zincirleriyle alım görüşmelerinin sürdüğü bildirildi.

Osmaneli Kaymakamlığı ve Osmaneli Belediyesi yönetiminde faaliyet gösteren Osmaneli Yerel Eylem Grubu Derneği, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen 'IPARD III Programı - LEADER Yaklaşımı' kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. 2026 yılı uygulama planı düzenlenen fuarda ilçeye ait ürünler sergileniyor. Antalya'da gerçekleştirilen fuarda Bilecik'i temsil eden tek stant olan Osmaneli standında, coğrafi işaret tescilli Osmaneli ayva lokumu, Osmaneli karpuzu, Lefke bezi ve Lefke taşı tanıtılarak ziyaretçilere bilgilendirme yapılıyor. Fuar süresince stant, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Antalya Başkonsolosu ve çeşitli protokol üyeleri tarafından ziyaret edildi

Öte yandan fuar kapsamında gerçekleştirilen işletmeler arası (B2B) görüşmelerde önemli iş birliklerine imza atıldı. Yapılan görüşmeler sonucunda büyük market zincirleri ile coğrafi işaretli ayva lokumu ve nar lokumu ürünlerinin alımı konusunda görüşmelerin sürdüğü bildirildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırıkkale’de belediye çalışanını öldüren şüpheli yakalandı Kırıkkale'de belediye çalışanını öldüren şüpheli yakalandı
Sivas’ta yol kenarında havan topu mermisi bulundu Sivas'ta yol kenarında havan topu mermisi bulundu
Polisi karşısında gören firari hükümlü çoraplarıyla kaçtı, kıskıvrak yakalandı Polisi karşısında gören firari hükümlü çoraplarıyla kaçtı, kıskıvrak yakalandı
Mezarın içini merak ettiler, az kalsın canlarından oluyorlardı Mezarın içini merak ettiler, az kalsın canlarından oluyorlardı
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
Bu gece yarısı motorine 2 lira 33 kuruş indirim geliyor Bu gece yarısı motorine 2 lira 33 kuruş indirim geliyor

09:38
Murat Ülker’in sattığı fabrikada üretim 73 yıl sonra üretim durdu
Murat Ülker'in sattığı fabrikada üretim 73 yıl sonra üretim durdu
09:27
Öğrencinin silah getirdiği okulda “şeffaf poşet“ önlemi
Öğrencinin silah getirdiği okulda "şeffaf poşet" önlemi
09:00
Akaryakıta sürpriz indirim Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi
Akaryakıta sürpriz indirim! Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi
08:55
Bakan Tekin 81 ilden çocuklarla Anıtkabir’de: Düşünen, üreten ve değer katan bireyler yetiştiriyoruz
Bakan Tekin 81 ilden çocuklarla Anıtkabir'de: Düşünen, üreten ve değer katan bireyler yetiştiriyoruz
08:39
Beştepe’den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey’in oğlunun işlediğini işaret ediyor
Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor
04:49
İran, Hürmüz Boğazı’nda 2 Gemiyi Ele Geçirdi
İran, Hürmüz Boğazı'nda 2 Gemiyi Ele Geçirdi
