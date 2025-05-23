Bilecik\'in Güzelleşmesine Kadın Elinden Destek

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanı kadınlar, birçok noktada yürütülen çalışmalarla kentti güzelleşiyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait sera alanında yetiştirilen ürünler ve birçok peyzaj bitkisiyle şehri süsleyen kadın çalışanlar, Bilecik'i renklendirdi. Gül, acem halısı, oya çalısı, nitida, formium, şimşir, abelia, kartopu ve lavanta ile başta orta refüjler olmak üzere oyun park alanları, dinlenme noktaları ve tarihi yerleri süsleyen ekipler, çalışmalarını tüm mahallelerde sürdürüyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları ayrıca vatandaşların yoğun ziyaret ettiği Şeyh Edebali Türbesi çevresi, Tarihi Belediye binası ve Saat Kulesi önünde de bitkilendirme çalışması yaptı. - BİLECİK