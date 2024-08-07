Bilecik'in son Kore gazisi ebediyete uğurlandı - Son Dakika
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Bilecik'in son Kore gazisi ebediyete uğurlandı

Bilecik\'in son Kore gazisi ebediyete uğurlandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde vefat eden 92 yaşında şehrin son Kore gazisi Selim Arı, düzenlenen törenle ebediyete uğurlandı.

07.08.2024 16:41  Güncelleme: 16:45
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Hayatını kaybeden Bilecik'in son Kore gazisi ebediyete uğurlandı

BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde vefat eden 92 yaşında şehrin son Kore gazisi Selim Arı, düzenlenen törenle ebediyete uğurlandı.

Piyade er olarak askerlik yaparken Kore Savaşına katılarak 'Kore Gazisi' unvanı alan şehirdeki son Kora Gazisi Selim Arı tedavi gördüğü Bozüyük Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Kora Gazisi Selim Arı'nın cenazesi öğlen namazını müteakip Yeni Mahalle Yeşil Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bozüyük Şehir Mezarlığına defnedildi.

Cenazeye Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Org. İsmail Güneykaya, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Selim Arı'nın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'in son Kore gazisi ebediyete uğurlandı - Son Dakika

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