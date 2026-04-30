Bilecik\'in suyu güvence altına alındı

Bilecik'te Karasu Ana İsale Hattı'nda yürütülen kapsamlı yenileme ve iyileştirme çalışmalarıyla birlikte Bilecik'in içme suyu altyapısı güçlendirilerek güvence altına alındı.

Konuyla ilgili bilgi veren Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Göreve geldiğimiz günden bu yana en önemli önceliklerimizden biri, şehrimizin içme suyu altyapısını daha dayanıklı ve sürdürülebilir hale getirmek oldu. Karasu Ana İsale Hattı'nda yaptığımız çalışmalarla arızalara müdahale sürelerini ciddi şekilde düşürdük. Ana hatlarda 72 saat olan müdahale süresini 24 saate, ara hatlarda 24 saat olan süreyi 5 saate indirdik. Toplam 135 kilometrelik hat üzerinde 232 noktada tespit ettiğimiz sorunları tek tek giderdik. Sistemin daha sağlıklı çalışması için 97 adet vantuzun 80'ini darbesiz dinamik vantuzlarla değiştirdik. Maslak, vantuz odası, tahliye odası, hat vanası ve hat ayrım odalarında yaptığımız yenilemelerle Karasu hattını baştan sona güçlendirdik. 2021 yılında 36, 2022 yılında 48, 2023 yılında 52 olan arıza ortalamasını, 2024-2025 döneminde 25 seviyesine düşürdük. Böylece su kesintilerini azaltarak vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırdık. Ayrıca müteahhitlik yöntemi yerine kendi kurduğumuz profesyonel ekiplerle çalışarak kaynaklarımızı çok daha verimli kullandık ve yüzde 54,72 oranında tasarruf sağladık" dedi. - BİLECİK