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Bilecik'te şehir içi trafik sorununa çözüm olması için başlatılan çalışmalar kapsamında yapılan Bilecik'in yeni simgesi 30 Ağustos'ta halka buluşuyor.

Bilecik merkezde bulunan Atatürk heykeli alanında belediye ekipleri çalışmalar başlattı. Şehir içi yaşanan trafik sıkıntısına çözüm bulmak adına Atatürk heykelinin bulunduğu alandaki kavşak genişletildi. Atatürk heykeli ise yeni yerine taşındı.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı alanda incelemelerde bulunarak şehir merkezinde bulunan alanın ve şehrin yeni simgesinin 30 Ağustos Zafer bayramında halkla buluşturacağını belirtti. - BİLECİK