İtfaiye Müdürlüğünden baca temizliği uyarısı

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürü Fatih Zeyhan, vatandaşların herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmamaları için ev ve iş yerlerindeki bacaların temizliğinin yapılması gerektiği söyledi.

İtfaiye Müdürü Fatih Zeyhan, vatandaşların ve esnafın mağdur olmaması için baca temizliğinin önemine dair bilginin verildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kış mevsiminde bacalarda oluşan kurumların temizlenmesi, baca yangınlarına ve zehirlenmelere karşı gerekli önlemlerin alınması son derece önemlidir. Havaların soğuması ile birlikte vatandaşlarımızın soba veya doğal gaz kullanımı arttığı için özellikle sobalı evlerde dikkat edilecek hususlar bulunmaktadır. Bu anlamda vatandaşların, gece uyumadan önce sobaya odun veya kömür gibi yakacak atmaları son derece tehlikelidir. Tıkalı bacalarda duman çıkışının sağlanamaması nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmeleri yaşandığı için bacaların mutlaka temizliğinin yapılması can ve mal emniyeti bakımından çok önemlidir. Temizlenmeyen soba bacalarının zaman içinde tıkanmalara sebep olduğu, tahliye edilemeyen karbonmonoksit gazlarının ölümlere, kurum tutuşmasının ise yangınlara neden olduğu birçok kez tespit edilmiştir. Kendinizin ve binanızın güvenliği için alınabilecek basit önlemlerle büyük felaketlerin önüne geçebilirsiniz" dedi. - BİLECİK