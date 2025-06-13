Bilecik Kent Belleği Projesi ile 3 Bin Belge ve Fotoğraf Toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bilecik Kent Belleği Projesi ile 3 Bin Belge ve Fotoğraf Toplandı

Bilecik Kent Belleği Projesi ile 3 Bin Belge ve Fotoğraf Toplandı
13.06.2025 09:43  Güncelleme: 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Kent Konseyi ve Bilecik Belediyesi tarafından yürütülen 'Bilecik Kent Belleği' projesinde, şimdiye kadar vatandaşlardan 3 bin adet belge ve fotoğraf toplandı. Elde edilen materyaller dijitalleştiriliyor ve kent belleği web sitesinde yayımlanıyor.

Bilecik Kent Konseyi ve Bilecik Belediyesi iş birliğiyle yürütülen "Bilecik Kent Belleği" projesi kapsamında 3 bin adet belge ve fotoğraf toplandı.

"Bilecik Kent Belleği" projesi kapsamında Ağustos 2024'te başlatılan çalışmalarda, Eylül ayında internet sitesi üzerinden belge yüklemeleri de başladı. Şimdiye kadar vatandaşlardan yaklaşık 3 bin adet belge ve fotoğraf toplandı. Bu materyallerin yaklaşık 2 bini dijitalleştirilerek kent belleği web sitesinde yayımlandı. Kalan belgelerin tarama ve kataloglama süreci devam ediyor. Bilecik Kent Konseyi Başkanı Hakkı Aynur proje hakkında bilgi vererek, "Vatandaşlar tarafından getirilen materyaller, dijitalleştirildikten sonra sahiplerine iade ediliyor. Yoğunluğa göre, belgeler birkaç gün süreyle ofiste muhafaza ediliyor. Belgeleri paylaşan kişilerin adına sitede özel koleksiyonlar oluşturuluyor. Son olarak, 'Emir Tuzak Koleksiyonu' yayıma açıldı. Kent belleğini zenginleştirmek amacıyla şehrin yaşlı sakinleriyle yapılan söyleşi çekimleri de tamamlanıyor. Bugüne dek 7 söyleşi kaydı gerçekleştirildi. Bu videoların kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor" dedi.

"Bilecik'in köklü esnaflarından da projeye destek gelmeye devam ediyor"

Aynur açıklamasının devamında, "Bilecik'in köklü esnaflarından da projeye destek gelmeye devam ediyor. 1962 yılında merhum Ahmet Cemal Tuzak tarafından kurulan ve bugün de faaliyetlerine aynı adreste devam eden bir elektrik işinin birinci kuşak temsilcisi Emir Tuzak, kent belleğine önemli bilgi, belge ve fotoğraflar sundu. Katkılarından dolayı Emir Tuzak ve ailesine teşekkür edildi. Yetkililer, yakın zamanda kent esnafına yapılan çağrıyı yineleyerek, şehrin ticari geçmişine ışık tutacak bilgi, belge ve fotoğrafların Bilecik Kent Belleği'yle paylaşılması istiyorum. Kendi koleksiyonlarını açmak isteyen esnafların Bilecik Kent Konseyi'ne başvurmaları gerekir" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kent Konseyi, bilecik, Kültür, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik Kent Belleği Projesi ile 3 Bin Belge ve Fotoğraf Toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 eski belediye başkanı hakkında deprem soruşturması izni 2 eski belediye başkanı hakkında deprem soruşturması izni
Getir ve Bitaksi kullanıcılarının kişisel verilerinin çalındığı iddiasına soruşturma Getir ve Bitaksi kullanıcılarının kişisel verilerinin çalındığı iddiasına soruşturma
Anne katili evladın ilk ifadesi O sözleri duyunca dehşet saçmış Anne katili evladın ilk ifadesi! O sözleri duyunca dehşet saçmış
İrlanda’da göçmenlere karşı ırkçı saldırılar artıyor Evler ateşe verildi, iş yerleri kundaklandı İrlanda'da göçmenlere karşı ırkçı saldırılar artıyor! Evler ateşe verildi, iş yerleri kundaklandı
9 yaşındaki çocuğun diline bıçak saplandı 9 yaşındaki çocuğun diline bıçak saplandı
Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız
Aslan transfer şova devam ediyor Taraftarın sevgilisi de geri dönüyor Aslan transfer şova devam ediyor! Taraftarın sevgilisi de geri dönüyor
KAAN’ın ihracat başarısı Yunan basınında: Dünya çapında bir ilk KAAN'ın ihracat başarısı Yunan basınında: Dünya çapında bir ilk
Demet’ Özdemir’in güzelliği genetikmiş Ablasıyla pozu çok konuşuldu Demet' Özdemir'in güzelliği genetikmiş! Ablasıyla pozu çok konuşuldu
Kayseri’de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle genç kadın hayatını kaybetti Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle genç kadın hayatını kaybetti
Hindistan’da düşen uçakta eski başbakan da vardı Hindistan'da düşen uçakta eski başbakan da vardı

10:21
İsrail’in İran’a saldırısına Türkiye’den ilk tepki: Provokasyon
İsrail'in İran'a saldırısına Türkiye'den ilk tepki: Provokasyon
10:03
En düşük emekli maaşını 35 bin liraya çıkaracak dava
En düşük emekli maaşını 35 bin liraya çıkaracak dava!
07:01
İran Genelkurmay Başkanı Bagheri, İsrail’in hava saldırısında öldürüldü
İran Genelkurmay Başkanı Bagheri, İsrail'in hava saldırısında öldürüldü
15:29
Yarın son gün Bankadaki bakiyeniz TMSF’ye devredilebilir
Yarın son gün! Bankadaki bakiyeniz TMSF'ye devredilebilir
15:13
Düşen uçakta bulunan eski başbakanın son fotoğrafı ortaya çıktı
Düşen uçakta bulunan eski başbakanın son fotoğrafı ortaya çıktı
15:01
Justin Bieber’ın davranışları endişe yarattı Vasilik gündemde
Justin Bieber'ın davranışları endişe yarattı! Vasilik gündemde
15:00
Okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti
Okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti
14:59
Leroy Sane, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Leroy Sane, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
14:39
Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray’a geliyor
Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor
14:34
Akıllara durgunluk veren olay Hareket halindeki trenin üstünde ilişkiye girdiler
Akıllara durgunluk veren olay! Hareket halindeki trenin üstünde ilişkiye girdiler
14:26
Muğla tarihinde bir ilk Valilik çimento fabrikası için belediyeye dava açtı
Muğla tarihinde bir ilk! Valilik çimento fabrikası için belediyeye dava açtı
14:24
Vahşetin izleri Özge’yi öldüren caninin ellerinde
Vahşetin izleri Özge'yi öldüren caninin ellerinde
14:21
Kayseri’de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle genç kadın hayatını kaybetti
Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle genç kadın hayatını kaybetti
14:19
Hindistan’da düşen uçakta eski başbakan da vardı
Hindistan'da düşen uçakta eski başbakan da vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2025 10:51:14. #7.13#
SON DAKİKA: Bilecik Kent Belleği Projesi ile 3 Bin Belge ve Fotoğraf Toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.