Bilecik, Kurtuluş Savaşı'nın 102. yılını kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bilecik, Kurtuluş Savaşı'nın 102. yılını kutladı

Bilecik, Kurtuluş Savaşı\'nın 102. yılını kutladı

Bilecik, Yunan işgalinden kurtuluşunun 102. yılını kutladı. Kutlamalar, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı ve halk oyunları gösterisiyle devam etti. Bilecik, Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği direnişle bağımsızlık meşalesini taşıyan şehirlerden biridir.

06.09.2024 16:35  Güncelleme: 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurtuluş Savaşı'nda Yunan işgalinde üç kez yakıldığı için "Yanık Şehir" olarak nitelendirilen Bilecik, işgalden kurtuluşunun 102'inci yılını kutladı.

Kutlamalar, Cumhuriyet Meydanında Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve Garnizon Komutanlığı adına Asteğmen Emre Konukçu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam eden kutlama programı Bilecik Beleye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın günün anlam ve önemine anlatan konuşmasıyla devam etti. Subaşı, "Bilecik, Kurtuluş Savaşında gösterdiği direniş ve kararlılıkla bağımsızlık meşalesini en güçlü şekilde taşıyan şehirlerden biridir. Türk milletinin küllerinden yeniden doğduğu kurtuluş savaşı yıllarında batı cephesinin kalbinin attığı kentlerden biridir Bilecik. 5 Aralık 1920'de ilk kez şehrimize gelen Mustafa Kemal Paşa istasyon binasında Osmanlı hükümeti temsilcileri ile yaptığı görüşmede Sevr Antlaşması'nı hiçbir şekilde kabul etmeyeceğini türkü milletinin bağımsızlığı uğruna savaşı ve ölmeyi göze aldığını Bilecik'ten tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu nedenle Bilecik, Türk milletini esaret altına almak isteyenlerin hazırladığı Sevr Anlaşması'nın yırtıldığı yerdir. Aynı zamanda batı cephesinde elde edilen İnönü zaferlerinin yaşandığı bölge olan şehrimiz Mustafa Kemal Paşa'nın ifadesiyle milletin maküs talihinin yenildiği yer olarak tarihe geçmiştir. 1922 yılının 6 Eylülünde ise milletimizin azmi ve inancı sayesinde bu topraklar düşman işgalinden kurtarılmış ve Bilecik bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli bir parçası olarak tarihteki yerini almıştır" dedi.

Konuşmanın ardından tören, kahramanlık şiirlerin okunması, halk oyunları gösteriyle devam etti.

Buradaki programa Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar da katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Politika, bilecik, Güncel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik, Kurtuluş Savaşı'nın 102. yılını kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 06:16:44. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik, Kurtuluş Savaşı'nın 102. yılını kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement