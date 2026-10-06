Bilecik Meclisi\'nde Şeker\'in mikrofonu kapatıldı, AK Parti grubu meclisi terk etti

Bilecik Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Onur Şeker, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'ya "Çınarlar Mevkiindeki lağım kokusu ne zaman bitecek" sorusunu sordu. Yaşanan tartışmalarda Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, AK Parti Grup Sözcüsü Onur Şeker'in mikrofonunu kapattırdı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında düzenlenen toplantıda 6 adet gündem maddesi görüşüldü. Gündem görüşmeleri öncesi söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Onur Şeker, cevaplandırılması istediğini belirterek bir takım sorular sormak istedi. Şeker, Bilecik kent merkezi Çınarlar Mevkiinde yıllardır bitmeyen bir lağım kokusu olduğu ve bununla ilgili bir çalışma olup olmadığı sordu. Şeker, bu kokunun nedeninin yağmur suyu ile kanalizasyon hattının aynı yere verilip verildiğinden dolayı iddiaları sorarken, konuyla ilgili Başkan Subaşı ve ilgili müdürler açıklama yaptı.

"Bilecik'in çöp konteynerine ihtiyacı var"

Şeker, bir sonraki sorusunda tüm mahallelerde bir çöp konteyner ihtiyacı olduğunu bunu Bozüyük ve Osmaneli belediyelerin kendi imkanlarıyla çözdüğü dile getirerek, bununla alakalı bir çalışması olacak mı? sorusunu sordu. Başkan Subaşı, çöp konteyneri ihtiyacı karşılamasının yetkili firmaya ait olduğunu ve konuyu Bilecik Belediyeler Birliğini Başkanı Zekiye Tekin'e ilettiklerini söyledi.

"Belediyenin SGK'ya ne kadar borcu var"

Bilecik Belediyesinin iddialara göre SGK'ya 450 milyon yakın borcu olduğu ve bununla ilgili bir icra haciz işlemi başlatıldığı iddialarına karşı AK Parti Grup Sözcüsü Onur Şeker, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı borcun ne kadar olduğunu sordu. Başkan Subaşı, borcun ne olduğunu hatırlamadığı yazılı olarak kendilerine ileteceklerini söyledi.

"Ne kadar kaldırım ve yol çalışması yapıldı"

Şeker, Hürriyet ve Bahçelievler Mahallerinde minibüs hattındaki bazı sokakların adeta köstebek yuvası halinde olduğunu ve bugüne kadar hangi mahallede ne kadar kaldırım, asfalt yol çalışması ve diğer işlemlerin yapıldığına dair metraj olarak bilgisini istedi. Başkan Subaşı, bunu da yazılı olarak kendilerine ileteceklerini söyledi.

"Vatandaşa hizmet mi eziyet mi

Şeker son olarak, vatandaşları bir işlem yaptırmak için belediye ana binaya giderek evrak kaydettirip, ardından Bilgi Evine giderek geldiklerini söyledi. Böylelikle vatandaşa ikinci bir iş çıktığı gelip gitmek yerine işleri kolaylaştırmak için bir şey yapılacak mı? soruna Başkan Subaşı, ilgileneceğini söyledi.

Mikrofonunu kapattırdı

Bu sorular sonrasında yaşanan tartışma ve gerginlik sonrasında oturuma 5 dakika ara verildi. Ardından oturum yeniden başladı, tartışmalar devam ederken Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, AK Parti Grup Sözcüsü Onur Şeker'in mikrofonunu kapattırması üzerine AK Parti grubu meclisi terk etti.

Öte yandan meclis üyeleri kış mevsiminin geldiğini ve minibüs bekleyen vatandaşlarla ilgili bir kapalı durak çalışması yapılması gerektiğini dile getirdi.