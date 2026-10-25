Bilecik Müftüsü Dikmen, Camiler ve Din Görevlileri Haftası\'nda uzmanları kabul etti

Bilecik İl Müftüsü Yusuf Dikmen, Din Hizmetleri Uzmanlarını makamında kabul ederek kentte yürütülen din hizmetlerini değerlendirdi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla gerçekleşen buluşmada, camilerin toplumun manevi hayatındaki yeri ile din görevlilerinin vatandaşlara yönelik yürüttüğü çalışmalar ele alındı. Din hizmetlerinin toplumun farklı kesimlerine ulaştırılmasının önemine dikkat çeken Dikmen, görev yapan tüm din görevlilerine emekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Dikmen, "Camilerimiz birlik ve kardeşliğimizin önemli merkezleridir. Bu merkezlerde özveriyle görev yapan din görevlilerimizin gayretleri son derece kıymetlidir. Ayrıca geçmişten günümüze din hizmetlerine katkı sunan görevlileri ve camilerin yapım, bakım ve yaşatılmasına destek veren hayır sahiplerini şükranla anarak, hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum" dedi.