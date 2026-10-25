Bilecik Müftüsü Dikmen, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda uzmanları kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bilecik Müftüsü Dikmen, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda uzmanları kabul etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Müftüsü Dikmen, Camiler ve Din Görevlileri Haftası\'nda uzmanları kabul etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik İl Müftüsü Yusuf Dikmen, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda Din Hizmetleri Uzmanlarını kabul ederek din hizmetlerini değerlendirdi. Buluşmada camilerin manevi hayattaki yeri ve din görevlilerinin çalışmaları ele alındı, Dikmen görevlilere teşekkür etti.

Bilecik İl Müftüsü Yusuf Dikmen, Din Hizmetleri Uzmanlarını makamında kabul ederek kentte yürütülen din hizmetlerini değerlendirdi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla gerçekleşen buluşmada, camilerin toplumun manevi hayatındaki yeri ile din görevlilerinin vatandaşlara yönelik yürüttüğü çalışmalar ele alındı. Din hizmetlerinin toplumun farklı kesimlerine ulaştırılmasının önemine dikkat çeken Dikmen, görev yapan tüm din görevlilerine emekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Dikmen, "Camilerimiz birlik ve kardeşliğimizin önemli merkezleridir. Bu merkezlerde özveriyle görev yapan din görevlilerimizin gayretleri son derece kıymetlidir. Ayrıca geçmişten günümüze din hizmetlerine katkı sunan görevlileri ve camilerin yapım, bakım ve yaşatılmasına destek veren hayır sahiplerini şükranla anarak, hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA
BilecikGüncelYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Fransa’daki yağmacıya “Yaptığın haram“ dedi Kadının cevabı şaşırttı Fransa'daki yağmacıya "Yaptığın haram" dedi! Kadının cevabı şaşırttı
Cami önünde skandal görüntü Sonrası daha da felaket Cami önünde skandal görüntü! Sonrası daha da felaket
Engin Polat’tan Hadise’nin dansına tepki: Rezillik Engin Polat’tan Hadise’nin dansına tepki: Rezillik
İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda Kaboğlu’nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi
Bu fotoğraftaki herkes hayatını kaybetti Bu fotoğraftaki herkes hayatını kaybetti
11:27
Eskişehir’de sınav kapısında olay: Geç kalan kişi, görüntü alan gazeteciye saldırdı
Eskişehir'de sınav kapısında olay: Geç kalan kişi, görüntü alan gazeteciye saldırdı
11:16
Baro seçimine damga vuran protesto: Kızımın davasında neden yoksunuz
Baro seçimine damga vuran protesto: Kızımın davasında neden yoksunuz?
10:48
229 bin TL’lik telefonda büyük şok Saatler içinde kırıldı
229 bin TL'lik telefonda büyük şok! Saatler içinde kırıldı
10:46
KPSS’ye Kayseri’de dakikalarla geç kalan aday, kapı açılmayınca sınava alınmadı
KPSS'ye Kayseri'de dakikalarla geç kalan aday, kapı açılmayınca sınava alınmadı
10:28
Çin’de dev altın keşfi Değeri 83 milyar dolar
Çin'de dev altın keşfi! Değeri 83 milyar dolar
10:01
Bursa’da 102 yıllık hastane krizi 150 yatak 60’a düşüyor
Bursa'da 102 yıllık hastane krizi! 150 yatak 60'a düşüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 11:50:49. #.0.3#
SON DAKİKA: Bilecik Müftüsü Dikmen, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda uzmanları kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei