Bilecik Osmaneli\'de zabıta zincir marketlerde fiyat ve hijyen denetimi yaptı

Bilecik Osmaneli'de zabıta zincir marketlerde fiyat ve hijyen denetimi yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde zincir marketlerde fiyat etiketi ve hijyen denetimi yapıldı. Osmaneli Belediyesi zabıta ekipleri raf-kasa fiyat uyumunu ve hijyen koşullarını inceledi; Başkan Bekir Torun denetimlerin halk sağlığı ve tüketici hakları için düzenli süreceğini söyledi.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde zincir marketlerde fiyat etiketi ve hijyen denetimi gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen denetimlerde Osmaneli Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından kentte bulunan zincir marketlerde ürünlerin fiyat etiketleri ile raf ve kasa fiyatlarının uyumu kontrol edilirken, marketlerin genel hijyen koşulları da incelendi.
Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "Denetimlerimiz, halkımızın sağlığı ve tüketici haklarının korunması amacıyla düzenli olarak devam edecektir" dedi.
Kaynak: İHA
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