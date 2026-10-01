Bilecik Osmaneli\'de zabıta zincir marketlerde fiyat ve hijyen denetimi yaptı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde zincir marketlerde fiyat etiketi ve hijyen denetimi gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen denetimlerde Osmaneli Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından kentte bulunan zincir marketlerde ürünlerin fiyat etiketleri ile raf ve kasa fiyatlarının uyumu kontrol edilirken, marketlerin genel hijyen koşulları da incelendi.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "Denetimlerimiz, halkımızın sağlığı ve tüketici haklarının korunması amacıyla düzenli olarak devam edecektir" dedi.