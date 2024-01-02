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Bilecik-Osmaneli Yolcu Taşımacılığında Ücretlere Zam - Son Dakika
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Bilecik-Osmaneli Yolcu Taşımacılığında Ücretlere Zam

Bilecik ve Osmaneli kooperatiflerinin Bursa Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne yaptığı zam müracaatı kabul edildi. Buna göre, Bilecik-Osmaneli arası yolcu ücreti 70 TL'ye yükseldi. Ayrıca Bilecik-Vezirhan arası ücret 35 TL'ye, Bilecik-Bayırköy arası ücret ise 45 TL'ye çıktı. Bindi-indi ücreti ise 25 TL olarak belirlendi.

Bilecik-Osmaneli Yolcu Taşımacılığında Ücretlere Zam
02.01.2024 - 12:29,
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Bilecik- Osmaneli arasında yolcu taşımacılığı yapan midibüs ücretlerine zam geldi.

Bilecik ve Osmaneli kooperatiflerinin Bursa Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne yaptığı zam müracaatı kabul edildi. Bunun üzerine zam tarifesi 1 Ocak 2024 yılı itibariyle onaylanırken, ücret tarifesi de çıktı. Buna göre; Bilecik-Osmaneli arası yolcu ücreti 70 TL'ye, Bilecik- Vezirhan arası 35 TL'ye, Bilecik- Bayırköy arası ise 45'ye TL yükseldi.

Öte yandan bindi-indi ücretinin ise 25 TL olduğu açıklandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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