Bilecik-Osmaneli Yolcu Taşımacılığında Ücretlere Zam

Bilecik- Osmaneli arasında yolcu taşımacılığı yapan midibüs ücretlerine zam geldi.

Bilecik ve Osmaneli kooperatiflerinin Bursa Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne yaptığı zam müracaatı kabul edildi. Bunun üzerine zam tarifesi 1 Ocak 2024 yılı itibariyle onaylanırken, ücret tarifesi de çıktı. Buna göre; Bilecik-Osmaneli arası yolcu ücreti 70 TL'ye, Bilecik- Vezirhan arası 35 TL'ye, Bilecik- Bayırköy arası ise 45'ye TL yükseldi.

Öte yandan bindi-indi ücretinin ise 25 TL olduğu açıklandı. - BİLECİK