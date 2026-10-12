Bilecik Pazaryeri\'nde su ve kesim ücretleri hariç tarifelere yüzde 32 zam yapıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde belediyeye ait su tarifeleri ile hayvan kesim ücretleri sabit tutulurken, diğer tüm faaliyet tarifelerine yüzde 32 zam yapılması kararlaştırıldı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında, Ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda belediyenin hizmet tarifeleri ele alınırken, su tarifeleri ile hayvan kesim ücretlerine zam yapılmaması, diğer tüm faaliyet tarifelerinin ise yüzde 32 artırılması kabul edildi. Meclis toplantısında ayrıca 2027, 2028 ve 2029 yıllarına ait bütçeler, mevcut mimar norm kadrosunun düzenlenmesi ve Türkiye Çevre Ajansı tarafından sağlanacak mali ve teknik destek konuları görüşüldü. Toplantıda ele alınan tüm gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zeki Tekin, alınan kararlarla ilgili, "Belediyemizin bütçe planlamasını ve hizmet tarifelerimizi meclisimizde değerlendirdik. Su tarifeleri ile hayvan kesim ücretlerini sabit tutarken, diğer faaliyet tarifelerinde yüzde 32 artış yapılmasını kararlaştırdık. Alınan kararların ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.