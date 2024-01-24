 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bilecik Pelitözü 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri İl Müftüsü Ali Erhun ile buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik Pelitözü 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri İl Müftüsü Ali Erhun ile buluştu

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Pelitözü Kur'an Kursu öğrencilerini ağırlayarak Kur'an-ı Kerim okudu ve çikolata ile oyuncak hediye etti.

Bilecik Pelitözü 4-6 yaş Kur\'an Kursu öğrencileri İl Müftüsü Ali Erhun ile buluştu
24.01.2024 - 10:49,  Güncelleme: 10:51
Abone Ol

Bilecik Pelitözü 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri İl Müftüsü Ali Erhun ile bir araya geldi.

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, minik öğrencileri makamında ağırlayarak okudukları Kur'an-ı Kerim ve duaları dinledi. Ardından miniklerle sohbet eden Müftü Erhun, çikolata ikram ederek oyuncak hediye etti. Müftü Erhun, Kur'an Kursu öğreticisi Güllü Yalaz ve Pelitözü Cami Derneği Başkanı Muammer Döner'e göstermiş olduğu emekleri için teşekkür etti. Minik öğrenciler İl Müftü Yardımcısı İbrahim Özen ve Hatice Geçgelen ile makamlarında görüşerek ziyaretlerini sonlandırdı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Pelitözü, Bilecik, Müftü, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik Pelitözü 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri İl Müftüsü Ali Erhun ile buluştu - Son Dakika


22:52
İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
21:54
Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27
MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:56
Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı dava için kararını açıklayacak Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı dava için kararını açıklayacak
20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor

Son Dakika
22:52 İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25 ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
21:54 Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27 MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:56 Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı dava için kararını açıklayacak
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 23:12:07. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik Pelitözü 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri İl Müftüsü Ali Erhun ile buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement