Bilecik Pelitözü Gölpark\'ta Şimdi 90\'lar Grubu Konseri

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Bilecik Pelitözü Gölpark Amfi Tiyatro sahnesinde yer alan Şimdi 90'lar grubu ile nostalji rüzgarı esti.

Bilecik Belediyesi tarafından Pelitözü Gölpark'ta düzenlenen açık hava konserleri kapsamında sahne alan 'Şimdi 90'lar' grubu üyeleri, muhteşem bir konser verdi. Metin Özülkü, Jale ve Sibel Alaş'ın orkestra üyeleriyle birlikte sahne aldığı konserde coşkulu anlar yaşandı.

Konsere katılan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, konser sonrasında grup üyelerine çiçek vererek, gösterdikleri performans dolayısıyla teşekkür etti. Başkan Subaşı, konser sonrası yaptığı konuşmada, "Açık hava konserlerimiz, bu konserle birlikte umuyorum ki geleneksel bir hal alacak. Ben 90'larda çocuktum. Çocukluk yıllarımdaki şarkıları tekrar getirmiş oldunuz aslında. Bu şarkılarla büyüdük. Sizler var oldukça, sanat ve sanatçılar var oldukça hepimiz var olacağız. Hepimiz kıvılcımlarımızla birlikte büyüyeceğiz ve Türkiye Cumhuriyet'i ilelebet payidar olacak" ifadelerini kullandı.

Sanatçı Metin Özülkü de Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'na destekleri dolayısıyla teşekkür ederek, 'Başkanım, sizler ve sizin gibi siyasetçilerin destekleriyle ülkemiz de çiçek açacak ve aydınlığa yürüyecek" ifadelerini kullandı.

Açık hava konserleri kapsamında 13 Ağustos Salı günü Ümit Sayın, 14 Ağustos Çarşamba günü ise İzel sahne alacak. - BİLECİK