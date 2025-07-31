Bilecik Sağlık Müdürü Hastaneyi Ziyaret Etti - Son Dakika
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Bilecik Sağlık Müdürü Hastaneyi Ziyaret Etti

Bilecik Sağlık Müdürü Hastaneyi Ziyaret Etti
31.07.2025 11:15
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Dr. Ferhat Damkacı, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık hizmetlerini inceledi.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek sağlık hizmetlerinin işleyişi hakkında yerinde incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette İl Sağlık Müdürü Dr. Damkacı, Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Erhan Arıkan'dan Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), poliklinik hizmetleri, acil servis, görüntüleme birimleri, ameliyathane ve hastanenin genel işleyişine ilişkin detaylı bilgi aldı. Ziyaret kapsamında Dr. Damkacı, hastaneye kazandırılması planlanan yeni ve özellikli sağlık hizmetleri ile personel istihdamına yönelik çalışmalar hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Hastane yönetimiyle yapılan görüşmelerin ardından açıklamada bulunan Dr. Damkacı, sağlık hizmetlerinin daha etkin, erişilebilir ve kaliteli bir şekilde sunulması adına çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Sağlık Müdürü Hastaneyi Ziyaret Etti - Son Dakika

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