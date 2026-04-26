Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminali hem vatandaşları hem de esnafı canından bezdirdi - Son Dakika
Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminali hem vatandaşları hem de esnafı canından bezdirdi

Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminali hem vatandaşları hem de esnafı canından bezdirdi
26.04.2026 10:25  Güncelleme: 10:30
Bilecik'te 2022 yılında alçı tavanı çöken Şehirlerarası Otobüs Terminali'ni her yağan yağmurun ardından suların basması hem vatandaşları hem de esnafı canından bezdirdi.

Bilecik'te 2022 yılında alçı tavanı çöken Şehirlerarası Otobüs Terminali'ni her yağan yağmurun ardından suların basması hem vatandaşları hem de esnafı canından bezdirdi.

Medine Tren Garı'ndan esinlenerek dönemin Belediye Başkanı Selim Yağcı tarafından 2017 yılında Bilecik kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta 12 milyon lira harcanarak yapılan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde tavanın akmasına yıllardır çözüm bulunamadı. Geçtiğimiz günlerde yağan sağanak yağmur sonrası tavanı yediden akarken, terminal esnafı suların aktığı yerlere kovalar koyarak önlem aldılar. Her yağan yağmurun ardından suların basması hem vatandaşları hem de esnafı canından bezdirdi.

"Burası bir kenttin simge yapılarından bir tanesi"

Yolcu bekleme alanlarında soğuktan üşüyen yolcular bu duruma tepki gösterirken, "Böyle bir otogar daha hayatımızda görmedik. Tavanı çökmüş, yağmur yağıyor sular içeri giriyor. Merdivenler su almaktan artık yeşillenmiş, duvarlar kabarmış. Buraya yıllardır bir bakım dahi yapılmamış. Burası bir kenttin simge yapılarından bir tanesi. Medine Tren Garı'ndan esinlenerek yapılmış bir yer. Yazık günah bir bina adeta çürüyor. Burayı bari kiraya versinler bir işe yarasın" dediler.

Öte yandan Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaşanan bu olumsuzluklar sonrası terminale otobüslerin girmek istemediği, yolcuların da molada inmedikleri gözlendi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminali hem vatandaşları hem de esnafı canından bezdirdi - Son Dakika

SON DAKİKA: Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminali hem vatandaşları hem de esnafı canından bezdirdi - Son Dakika
