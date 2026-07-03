Bilecik Selçik Köyü\'nde Altyapı Yenileme Başladı

Bilecik'te bir köyün altyapısını baştan sona yenileyecek çalışmalar resmen başladı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Selçik köyünde, Osmaneli Kaymakamlığının destekleri ve Selçik Köyü Muhtarlığı iş birliğiyle altyapı ve üstyapı çalışmaları hayata geçirildi. Köyün uzun süredir ihtiyaç duyduğu altyapı eksikliklerinin giderilmesini amaçlayan proje kapsamında ilk olarak kanalizasyon hattının yenilenmesi ve güçlendirilmesine başlandı. Çalışmalar kapsamında, zaman zaman tıkanıklıklara neden olarak vatandaşları mağdur eden kanalizasyon hattındaki sorunların kalıcı olarak çözüme kavuşturulması hedefleniyor. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından ise köyde kilit parke döşeme ve zemin düzenleme çalışmaları gerçekleştirilecek. Böylece Selçik köyünün daha modern bir görünüme kavuşması ve yaşam kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, "Selçik köyümüzde başlattığımız altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla vatandaşlarımızın uzun süredir yaşadığı sorunları kalıcı olarak çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz. Önceliğimiz, kanalizasyon hattındaki aksaklıkları tamamen ortadan kaldırarak sağlıklı ve güvenli bir altyapı oluşturmaktır. Altyapı çalışmalarının ardından gerçekleştireceğimiz kilit parke ve çevre düzenlemeleriyle köyümüz daha modern bir görünüme kavuşacak. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak bu yatırımların ilçemize ve köyümüze hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK